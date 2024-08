Il club ducale ha l’intenzione di mettere a segno ancora altri due colpi importanti di mercato.

Il mercato del Parma potrebbe intarsiarsi con quello dell’Inter per certi versi. Davy Klaassen, centro olandese di rilevante esperienza internazionale, dopo una stagione non particolarmente fortunata in nerazzurro, si ritrova senza squadra. Il suo prossimo destino potrebbe essere ancora nel campionato italiano.

Gli scenari

L’olandese è a caccia di un nuovo club dove poter dimostrare il suo valore e continuare la sua carriera ad alti livelli. Ed è proprio il Parma, squadra con ambizioni di crescita nel panorama calcistico italiano, ad aver manifestato interesse per il centrocampista, come rivelato da Tuttosport.

Il difensore

Non solo il futuro di Klaassen è argomento di discussione nel mercato estivo, ma anche i movimenti attorno a giovani talenti come quello di Giovanni Leoni, centrale nato nel 2006 e attualmente alla Sampdoria. Il ragazzo, già seguito con interesse dall’Inter, è ora al centro di un’offerta concreta da parte dello stesso Parma.

Il mercato nerazzurro

L’Inter ha sostituito Klaassen acquistando a costo zero Piotr Zielinski dal Napoli. Per quel che riguarda la difesa, i nerazzurri hanno valutato a lungo il profilo di Leoni ma alla fine hanno preferito virare su altri obiettivi. Infatti, e in diretta d’arrivo l’acquisto dell’argentino Tomas Palacios; con ogni probabilità sarà lui il vice-Bastoni. Marotta e Ausilio sono vicini ad assicurarsi il suo cartellino per una spesa vicina ai 6 milioni di euro.

