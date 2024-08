Il centrocampista francese è ancora a spasso dopo aver scelto di non accettare di prolungare il contratto in scadenza con i bianconeri.

L’ex centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, è al centro delle voci di mercato dopo essersi svincolato dal club torinese.

Molto ambito

Dopo cinque anni a Torino, il francese ha deciso di intraprendere una nuova sfida professionale, lasciandosi alle spalle la Juventus. Tale decisione apre diversi scenari per il futuro della sua carriera, con l’Inter che, secondo l’Equipe, ha manifestato curiosità sul giocatore. Mentre squadre del calibro di Real Madrid e Manchester City sono meno coinvolte nella corsa, club come Bayern Monaco e Atlético Madrid hanno già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, benché non si sia ancora arrivati a un accordo concreto.

Adrien Rabiot

L’ostacolo

La principale barriera nelle trattative sembra essere l’elevato stipendio richiesto da Rabiot, 7,5 milioni di euro netti all’anno, una cifra che non tutti i club sono disposti o in grado di soddisfare. Inter e Bayern, pur essendo interessate, valutano attentamente le implicazioni finanziarie di un simile ingaggio, considerando altresì la politica salariale interna e la sostenibilità economica dell’operazione.

Il sogno

Nonostante l’interesse manifestato da diverse squadre europee, Rabiot non ha mai nascosto la sua predilezione per la Premier League. Sebbene in passato il Manchester United fosse stato accostato al francese, attualmente il focus si è spostato sul Liverpool. Il club inglese, non impegnato nel prossimo Mondiale per Club e già ben fornito nel reparto di centrocampo, valuta la possibilità di arricchire ulteriormente la propria rosa.

