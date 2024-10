La prossima estate ci sarà il primo vero mercato firmato Oaktree: il club nerazzurro dovrà ringiovanire la rosa e serviranno investimenti. L’Inter si sta muovendo strategicamente per dare un impulso di rinnovamento alla propria rosa in vista della prossima stagione. Le mosse di mercato dei nerazzurri si orientano verso il ringiovanimento della squadra e la nuova proprietà, il fondo americano Oaktree, è pronta a interventi significativi per rinfrescare l’organico a disposizione dell’allenatore Simone Inzaghi. I piani Guardando l’età dei giocatori attualmente in organico si può facilmente prevedere che i maggiori movimenti ci saranno al centro della difesa ed in attacco. Sono in scadenza di contratto gli ultratrentenni De Vrij, Arnautovic e Correa: praticamente certi gli addii degli ultimi 2, c’è qualche spiraglio di rinnovo per l’olandese. L’obiettivo Questo però non vuol dire che l’Inter non guardi anche ad obiettivi in altre zone di campo. A tal proposito, piace Samuele Ricci […]

