Il Milan non perde tempo e nonostante il mercato sia ufficialmente chiuso inizia a guardarsi attorno con sempre maggiore insistenza. La volontà di rinforzare la rosa di Fonseca è forte, palpabile e lo dimostra l’interesse per giocatori importanti e di grande qualità.

Nelle ultime ore, nonostante il Milan sarà atteso questa sera da una gara molto importante per il proprio campionato, avrebbe dato il via a una missione di mercato vede protagonisti due talenti dotati di grande qualità tecnica e qualità.

Prima del mercato, il campo

I temi di campo anticipano quelli di mercato e il Milan deve fronteggiare assenze davvero rilevanti in quello che si preannuncia essere uno dei match scudetto dell’anno. La sfida di questa sera contro la capolista Napoli si preannuncia essere una sfida tesa e dal risultato in bilico. Vincere significherebbe restare agganciati al treno scudetto, perdere invece aprirebbe nuove polemiche. I rossoneri, oltre agli squalificati Theo e Reijnders, dovranno fare a meno anche di Abraham, ancora afflitto dai problemi alla spalla, e di Gabbia che nelle ultime ore ha accusato un problemino fisico. Insomma, le premesse non sembrano sorridere agli uomini di Fonseca che arrivano al big match più incerottati che mai. In quel di Milanello prevale la voglia di preparare al meglio la sfida, al netto delle tante defezioni e assenze che influiranno pesantemente sulle scelte di Paulo Fonseca.

Missione argentina per il Milan

Tra le stelle nascenti del campionato argentino, Thiago Fernandez brilla con il Vélez Sarsfield, squadra che guidava la classifica della Liga Professional al momento dell’osservazione. La sua abilità di partire dalla fascia sinistra per poi accentrarsi e orchestrare il gioco lo rende un elemento prezioso. Queste caratteristiche, unite a rapidità, tecnica e una visione di gioco avanzata, hanno fatto sì che il Milan posasse gli occhi su di lui come possibile futura stella del calcio europeo. Oltre a Fernandez, occhi puntati anche su Franco Mastantuono che si distingue anch’egli nel panorama calcistico argentino come un giovane di prospettiva. Pur essendo tre anni più giovane di Fernandez, Mastantuono ha già attirato su di sé l’attenzione internazionale, su tutte il Real Madrid di Ancelotti. La sua reputazione si fonda su una combinazione di tecnica raffinata, personalità forte e prestanza fisica, elementi che ne fanno una “joya”, un gioiello, per il River Plate.

Il Milan e la strategia sul mercato

Il Milan, con una storia gloriosa alle spalle, dimostra ancora una volta di voler investire sul futuro attraverso una minuziosa ricerca di talenti emergenti. L’attenzione rivolta al campionato argentino testimonia la volontà del club di esplorare mercati diversificati, alla ricerca di giocatori che combinino giovinezza, qualità tecniche e personalità, pronti a essere plasmati nello spirito della squadra rossonera. La scelta di puntare su Fernandez e Mastantuono rientra in una visione strategica che mira a un equilibrio tra l’affermazione immediata e la progettazione a lungo termine del team.

