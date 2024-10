Milan-Napoli non è ancora iniziata e la polemica è già pronta. Oggetto del contendere la designazione arbitrale.

Mancano ormai poche al fischio d’inizio del big match tra Milan e Napoli a San Siro. La partita si preannuncia essere un vero e proprio crocevia della stagione, sia per i rossoneri che si ritrovano a rincorrere l’attuale capolista, sia per i partenopei che hanno l’occasione di mandare un messaggio di autorevolezza a tutta la Serie A.

La partita si carica a poche ore dal suo inizio di molti temi di discussione, a partire dalle assenze in casa Milan dovute al rinvio di Bologna-Milan, ma non solo. Una nuova polemica rischia di alzare i toni della contesa, così come una singolare proposta che sta prendendo corpo e forma in queste ultime ore.

Milan in cerca di punti per non perdere il treno scudetto

Il Napoli arriva alla sfida di questa sera forte del suo primato e di una sequenza di vittorie consecutive che pongono la squadra di Antonio Conte in pole position per la vittoria dello scudetto. Lo stesso Fonseca, ieri in conferenza stampa, non ha esitato a indicare nei partenopei una delle candidate numero uno alla vittoria finale. Il Milan, dal canto suo, non parte già sconfitto e rilancia le proprie ambizioni scudetto. Vincere questa sera significherebbe restare in piena corsa per il titolo, al netto dell’asterisco che per diversi mesi regnerà nella classifica dei rossoneri. Le assenza non preoccupano Fonseca che ha già pronto il piano d’attacco alle certezze degli azzurri di Conte.

La protesta e la proposta clamorosa

La decisione di assegnare a Andrea Colombo, arbitro della sezione di Como, il compito di dirigere l’incontro tra Milan e Napoli ha immediatamente suscitato reazioni. Mentre i tifosi rossoneri hanno espresso per primi le loro perplessità – scrive Calciomercato.com – sottolineando alcuni precedenti non favorevoli del loro club sotto la guida di Colombo, non si sono fatti attendere i dubbi anche dal fronte napoletano. La designazione arbitrale, decisa dal designatore Rocchi, ha infatti acceso il dibattito, con particolare attenzione verso i precedenti negativi per il Milan e le apprensioni espresse dal Napoli relativamente alla scelta di un fischietto lombardo per un match dal peso notevole nella corsa allo scudetto. I tifosi del Milan hanno prontamente richiamato alcune decisioni passate di Colombo che hanno influenzato negativamente le prestazioni della squadra, tra cui una sconfitta nel derby contro l’Inter di aprile che ha consegnato la seconda stella agli avversari, e un’espulsione contestata durante uno scontro con Maldini nel Milan Primavera che ha portato a una sospensione dell’arbitro per due mesi. Da parte sua, il Napoli ha guardato con una certa inquietudine alla nomina di un arbitro della regione della Lombardia per una partita così decisiva, con alcuni che nella città partenopea hanno persino suggerito di prediligere per il match di ritorno un arbitro proveniente da un’altra sezione, specificamente Guida di Torre Annunziata.

Assistenti e VAR

Accanto a Colombo, l’esperienza e il ruolo della sala VAR saranno rafforzati dalla presenza di Valerio Marini e Federico La Penna, entrambi esperti arbitri della sezione di Roma 1. Questa scelta mira a garantire il massimo supporto tecnico possibile per una partita che promette di essere tra le più sentite e cruciali del campionato, dove ogni decisione potrebbe avere un impatto significativo sulla lotta per il titolo.

