Il fratello di Marcus intriga molto i dirigenti nerazzurri ma al momento si tratta solamente di una suggestione.

Il calciomercato è finito da relativamente poco tempo ma le voci non cessano mai di circolare. I dirigenti di tutte le squadre sono comunque sempre al lavoro in cerca di profili interessanti. Secondo Calciomercato.com a Marotta e Ausilio piace molto Khéphren Thuram, fratello di Marcus e figlio dell’ex difensore Lilian.

Roberto Gagliardini

Le caratteristiche

Si tratta di un centrocampista molto fisico, è alto sopra il metro e 90, che però costa già più di 25 milioni di euro. Gioca nel Nizza ed occupa prevalentemente il ruolo di mezzala sinistra; impossibile che Marcus non gli abbia parlato dell’Inter anche se la scorsa estate è stato cercato dal Liverpool.

Il centrocampo attuale

In quel ruolo l’Inter in questa stagione è coperta ma nel mercato le cose cambiano abbastanza rapidamente. I nerazzurri vogliono rinnovare il contratto di Mkhitaryan in scadenza a fine stagione mentre Calhanoglu e Barella sono le colonne della squadra e difficilmente la lasceranno. Discorso a parte meritano i contratti di Sensi e Klaassen che scadono a giugno 2024 e difficilmente il primo verrà rinnovato; sul secondo è impossibile fare previsioni al momento visto che è arrivato da pochissimo ed è stato impiegato raramente. Di sicuro un centrocampista fisico come Khéphren Thuram all’Inter ora in rosa non c’è mentre fino a giugno c’era Gagliardini; uno che godeva di discreta stima da parte di Simone Inzaghi.

L’articolo L’Inter pensa anche ad un altro Thuram proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG