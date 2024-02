L’ex centrocampista del Sassuolo è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un problema di lieve entità.

L’Inter dovrà fare a meno di Davide Frattesi per qualche giorno ma per fortuna non è nulla di grave; il sospetto che ci fosse qualcosa che non andava è sorto già domenica sera quando Inzaghi ha mandato in campo Klaassen nel finale della gara contro la Juventus invece che la mezzala italiana.

L’esito degli esami

Il tecnico stesso ammetteva l’esistenza di un problema fisico nelle classiche interviste post-gara; ieri si pensava che non fossero necessari esami strumentali ma in realtà l’italiano stamattina non era in campo. L’Inter ha quindi rilasciato questo comunicato: “Davide Frattesi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Davide Frattesi

Tempi di recupero

Da Sky Sport aggiungono ulteriori particolari: l’infortunio risalirebbe alla giornata di sabato, nella rifinitura prima del match contro i bianconeri ed i tempi di recupero non sarebbero ancora stati stabiliti. Secondo l’emittente satellitare però Frattesi sicuro non ci sarà contro la Roma sabato prossimo, gara che lo avrebbe visto giocare da ex, ed è a forte rischio anche per il match successivo contro la Salernitana; sembra probabile che possa recuperare per la partita di Champions League contro l’Atletico Madrid del 20 febbraio. Finora non è stata una buona stagione per lui che però ha l’età dalla sua.

