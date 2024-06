Il direttore sportivo dell’Alcione Matteo Mavilla desidererebbe fare diverse operazioni di mercato con i nerazzurri dopo la promozione in Serie C.

TMW Radio ha intervistato Matteo Mavilla che ha parlato di possibili collaborazioni con Inter e Milan. “Noi ci poniamo chiaramente come terza squadra, non ci pensiamo a paragonarsi, ma come società professionistica noi ci mettiamo a disposizione per eventuali ragazzi che magari non sono ancora pronti. Possiamo essere un valore aggiunto, meno per il Milan che ha dato il via al progetto Under 23, ma l’Inter non ce l’ha quindi possiamo trovare una collaborazione“. La distanza che c’è in termini di competizione tra Prima Squadra e Primavera è sempre un argomento molto dibattuto.

Il primo giocatore dell’Inter a passare all’Alcione potrebbe essere il difensore Giacomo Stabile, ecco l’ammissione di Mavilla. “Non ci sono segreti, è un giocatore che a me piace tantissimo e che ha enormi margini di miglioramento. Deve giocare tante partite con i grandi e ha bisogno di un ambiente come il nostro, non abbiamo la presunzione di metterci a paragone con realtà che hanno un blasone diverso ma da noi si pensa solo al campo. Ci sono le giuste pressioni, siamo un gruppo giovane ma credo che Stabile a prescindere dal risultato della stagione farà un percorso importante di crescita. Se l’Inter ci riconosce un valore su quello che ho detto noi sicuramente siamo a disposizione per far crescere questi ragazzi con potenzialità importanti”.

