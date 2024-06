L’accordo tra Simone Inzaghi e l’Inter tarda ad arrivare. Svelato il motivo per cui le parti sono ancora distanti.

L’Inter è in pieno fermento, con movimenti significativi in vista della futura configurazione della squadra. Tra questi, spiccano non solo le trattative di mercato ma anche i rinnovi di contratto che vedono protagonisti alcuni dei suoi membri più influenti. La società è impegnata a consolidare la squadra, garantendo la permanenza di figure chiave sia in campo che in panchina. Tra le prime mosse di rilievo, troviamo la conferma di Nicolò Barella e, dopo una trattativa piuttosto prolungata, anche quella di Lautaro Martinez. Un capitolo a parte, tuttavia, riguarda il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi, che ancora fluttua in una fase di incertezza.

Le cifre da limare per la firma: la distanza è minima e serve il compromesso tra le parti

La negoziazione per il rinnovo di Inzaghi rivela una discrepanza iniziale nelle aspettative economiche. La proposta dell’Inter, come segnalato dalla Gazzetta dello Sport, è un ingaggio massimo di 6,5 milioni, bonus inclusi, considerati raggiungibili attraverso il successo in vari obiettivi sportivi. Inzaghi, da parte sua, avrebbe fissato le sue richieste in una banda salariale leggermente superiore, variabile tra i 7 e i 7,5 milioni. Il dialogo tra le parti resta aperto e costruttivo, nonostante la distanza da colmare richieda tempo e pazienza per trovare un accordo che soddisfi entrambi.

Niente ansia ma le tempistiche per il rinnovo si allungano: ecco quando può arrivare la firma

Sebbene l’intenzione di rinnovare il contratto sia chiara da entrambe le parti, la timeline per la firma ufficiale sembra prolungarsi oltre le aspettative iniziali. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi avrebbe espresso il desiderio di un impegno contrattuale esteso fino al 2027, mentre il club preferirebbe cautelarsi con un rinnovo fino al 2026. Questa differenza di vedute ha indotto, di fatto, uno slittamento nei tempi previsti, relegando la definizione della questione ad un momento successivo al raduno pre-stagionale. La firma, quindi, nonostante la certezza espressa dalle parti che essa avverrà, non sembra destinata a materializzarsi nel breve termine.

In questo scenario, l’Inter si muove su un duplice binario, cercando di bilanciare le esigenze sportive con quelle contrattuali, in modo da poter iniziare la nuova stagione con una squadra solidamente strutturata e un allenatore motivato e appagato dal proprio contratto. La trattativa con Inzaghi rappresenta dunque un tassello cruciale nella strategia nerazzurra, illustrando l’importanza di giungere ad un compromesso che conservi la stabilità e l’armonia indispensabili per affrontare le sfide future.

