Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha imposto una filosofia di mercato molto rigida, e questo mette i nerazzurri spalle al muro

Come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, nonostante l’acquisto definitivo di Tajon Buchanan, l’Inter rimane vincolata da una politica di bilancio molto prudente.

Dopo l’affare Hakimi, la gestione è stata influenzata dal diktat di Zhang: limitare le spese e bilanciare acquisti e cessioni. La profonda corsa in Champions ha garantito ricavi, rinviando la necessità di plusvalenze entro il 30 giugno.

In caso di uscita precoce dall’Europa, il presidente Zhang potrebbe richiedere la vendita di un big entro fine giugno per bilanciare i conti. Dumfries, se Buchanan si integra bene, potrebbe essere sacrificato, ma offerte irrinunciabili potrebbero cambiare i piani per giocatori considerati intoccabili. Al momento, non si prevede un cambio di strategia di mercato da parte dell’Inter, soprattutto se Zhang rifinanzierà il prestito da Oaktree entro febbraio, mantenendo la stabilità proprietaria.

L’articolo L’Inter potrebbe dire addio a un big a giugno: l’ha chiesto Zhang proviene da Inter News 24.

