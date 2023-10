L’Inter premia alcuni tifosi speciali, nel merito dell’iniziativa “Let’s dream” insieme alla Fondazione Amplifon Onlus. È così che Santo, Maurizio, Fiammetta e Sebastiano sono tornati a San Siro per vivere un’esperienza speciale grazie al club che hanno sempre tifato.

Dedicato a chi non smette mai di sognare con i nostri colori

Fiammetta, Maurizio e Santo hanno avuto l’opportunità, grazie a Inter e @amplifon, di tornare allo stadio per rivivere i ricordi di una vita in nerazzurro #ForzaInter

— Inter (@Inter) October 13, 2023