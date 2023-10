La Gazzetta dello Sport premia Frattesi con un 6.5 in pagella dopo Italia-Malta: questo il commento ed il paragone

Frattesi come Lampard, è questo il paragone fatto dalla Gazzetta dello Sport per elogiare la prestazione del centrocampista dell’Inter, ancora in gol con la maglia dell’Italia contro il Malta.

La rosea lo premia con un 6.5 in pagella e aggiunge: «Ancora lui. Non riesce proprio a fare a meno del gol. Entra nel finale e infila Bonello da fuori. Una mezzala che segna come lui? Forse Lampard. A Wembley non può mancare».

