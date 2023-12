I nerazzurri hanno scelto il sostituto dell’infortunato Cuadrado, non si andrà sul difensore centrale ma su un esterno vero e proprio.

L’Inter interverrà sicuramente sul mercato di gennaio anche se non avrebbe voluto: l’infortunio di Cuadrado che si è operato al tendine d’Achille e starà fuori per 3-4 mesi costringe i nerazzurri a cercarne un sostituto.

Ruolo per ruolo

I dirigenti seguono da tempo Tiago Djaló e si pensava che potesse essere lui il primo obiettivo per sostituire indirettamente l’ex Juve: sì perché il portoghese è un centrale, se arrivasse lui, sarebbe Darmian a prendere il posto del colombiano. Secondo Sky Sport invece in questo momento è Tajon Buchanan la priorità assoluta. Esterno canadese classe 1999 che nasce come ala d’attacco ma che si adatta a giocare come quinto su entrambe le fasce; milita nel Club Brugge e fu cercato dall’Inter anche l’anno scorso quando si pensava che Dumfries dovesse essere il sacrificato sul mercato.

Juan Cuadrado

Le cifre

Sempre secondo l’emittente satellitare l’Inter vorrebbe comprarlo a gennaio in prestito con obbligo di riscatto (così da inserire la cifra nel bilancio della prossima stagione) a 7/8 milioni. Il club belga lo valutava 17 milioni poco più di 12 mesi fa ma i nerazzurri possono sperare di spuntarla per diversi fattori. Innanzitutto il canadese non sembra intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2025, inoltre Ausilio e Marotta parlano da tempo e hanno buoni rapporti col suo entourage. Un ostacolo potrebbe essere l’interesse del Manchester City.

