L’Inter prova il Çalhanoğlu-bis: la mossa clamorosa per una beffa gigantesca al Milan. I dettagli di un’operazione sorprendente.

Il Milan si sta preparando a un cambiamento strutturale profondo, che non riguarderà solo la squadra, ma anche l’intera organizzazione societaria. In questo contesto, non sorprende che il club abbia ormai deciso di dire addio a uno dei suoi campioni, aprendo la strada a una possibile rivoluzione e, al suo posto, la dirigenza starebbe valutando un colpo a parametro zero. L’intento è senza dubbio di rinforzare la squadra in maniera strategica e sostenibile. Questo cambiamento potrebbe segnare l’inizio di un nuovo ciclo per il Milan, pronto a puntare su nuovi talenti e su una ristrutturazione mirata per il futuro.

Dal nuovo DS al clamoroso Calhanoglu bis

Dalla scelta del nuovo Direttore Sportivo e del nuovo allenatore, il Milan avrà finalmente un quadro d’insieme più chiaro per il futuro, ma nel frattempo qualcosa inizia già a muoversi, e non sono certamente buone notizie per i tifosi rossoneri. L’addio di Calhanoglu al Milan, che ha sollevato non poche polemiche e dissapori tra i tifosi, ha lasciato un segno profondo. Ora, in prospettiva del prossimo mercato, l’Inter potrebbe mettere in atto una soluzione molto simile, con un effetto che rischia di essere altrettanto divisivo per l’umore dei sostenitori rossoneri. Un altro addio simile potrebbe davvero agitare le acque e accrescere il malcontento tra i tifosi del Milan.

L’Inter prova il Çalhanoğlu-bis: la mossa clamorosa per una beffa gigantesca al Milan

Il nome di Gianluigi Donnarumma è tornato a essere protagonista nel mercato di gennaio, e la sua situazione a Parigi continua a essere incerta. È noto che il portiere non goda della piena fiducia al PSG e che, con il contratto in scadenza nel 2026, ci sia la possibilità che lasci la capitale francese. La sua esperienza e la qualità indiscutibile lo rendono un obiettivo appetibile per molti club, e l’Inter potrebbe essere una delle destinazioni papabili. Un eventuale trasferimento all’Inter sarebbe paragonabile a un “Calhanoglu bis”, dato che il portiere rossonero ha già cambiato maglia andando a rinforzare i cugini nerazzurri. Gianluca Di Marzio aveva sottolineato che Donnarumma percepisce attualmente uno stipendio annuo di 9 milioni di euro più 3 di bonus al PSG. Tuttavia, la politica sugli stipendi dell’Inter è più contenuta, quindi, per rendere possibile l’arrivo di Donnarumma a Milano, il portiere dovrebbe essere disposto ad accettare una significativa riduzione salariale. Nonostante ciò, non sono escluse sorprese, soprattutto se un ritorno in Italia fosse una prospettiva gradita dal portiere della Nazionale, il quale potrebbe considerare positivamente questa nuova sfida.

