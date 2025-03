Maldini e Aramco, possibile ritorno al Milan? L’indiscrezione da Dubai

Al via i progetti per la prossima stagione: possibile ritorno in rossonero per Maldini insieme ad Aramco?

Il Milan la prossima stagione sarà chiamato a fare decisamente meglio rispetto al fallimento maturato in quella attuale. Si stanno già valutando dei giocatori di altissimo livello da poter ingaggiare durante il calciomercato estivo, ma prima vanno risolte altre questioni. Su tutte allenatore e DS, mentre arrivano indiscrezioni clamorose da Dubai…

Nuovo DS e nuovo allenatore, fase di stallo?

Per quanto riguarda allenatore e DS il Milan la situazione non è chiarissima. Sono stati fatti molti discorsi con Tare e Paratici, che a Londra hanno incontrato Ibrahimovic e Cardinale poco meno di un mese fa. Questi incontri sono avvenuti prima che Furlani volasse a New York per sentirsi dire da Cardinale che la scelta per il DS sarebbe spettata unicamente al nuovo CEO del Milan. Questa situazione, oltre a declassare Ibra, ha reso gli incontri londinesi e tutti i discorsi precedenti inutili, poiché le ricerche di Furlani ripartiranno da zero. Il profilo del DS sarà inoltre fondamentale per poter avviare i discorsi su chi sarà il nuovo allenatore del Milan.

Maldini torna in rossonero con Aramco?

Secondo alcune indiscrezioni negli ultimi giorni Paolo Maldini è volato a Dubai. Potrebbe essere una semplice vacanza, ci mancherebbe, ma se non lo fosse? L’ex dirigente rossonero infatti sembrerebbe aver avuto dei colloqui telefonici nei giorni scorsi con il gruppo di investimento saudita Aramco, e se questi contatti fossero finalizzati a trovare un nuovo acquirente per il Milan? Se già si vociferava di un possibile ritorno di Maldini con RedBird nel caso in cui la proprietà del Milan cambiasse Paolo Maldini si candiderebbe sicuramente per un ruolo nella dirigenza.

