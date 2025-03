Milan News – Addio dopo una sola stagione: cessione già decisa per giugno

Il Milan progetta già il mercato fra acquisti e cessioni, l’obbiettivo primario sarà creare un tesoretto.

Il Milan dovrà per forza fare un grande calciomercato estivo se vuole tornare a competere almeno per le prime quattro posizioni. Furlani intanto è già all’opera per trovare un Ds e un nuovo allenatore e sembrerebbe a un punto cruciale. Nel mentre a Milanello il resto della dirigenza sta già pensando a come organizzare il mercato. Prima di comprare, ancora una volta, sarà fondamentale vendere, ma il Milan sembra avere una strategia molto chiara.

Tutto passa dai riscatti

Il Milan per avere un tesoretto da poter spendere sta già valutando le possibili strade da percorrere. Molto dipenderà dai giocatori attualmente in prestito con opzione di riscatto in altre squadre. Infatti, se venissero tutti riscattati i rossoneri intascherebbero una bella somma, compresa fra i 110 e i 130 milioni. Inoltre sembrerebbe che pure molti big siano sul piede di partenza, su tutti Theo Hernandez, autore di un annata sciagurata piena di scelte (tecniche e non) sbagliate. Inoltre pure un giocatore arrivato da pochissimo potrebbe salutare Milano…

Emerson Royal già fuori dal progetto?

Durante lo scorso calciomercato estivo sembrava che Emerson Royal fosse destinato ad unirsi al Fenerbahce di Mourinho. Invece, tramite una trattativa lampo, i rossoneri sono riusciti a superare la concorrenza dei turchi e a concludere la trattativa con il Tottenham sulla base di 15 milioni di euro. Un investimento azzardato che si è rivelato un fiasco totale. Per fortuna nel mercato di gennaio è arrivato Walker che sembra destinato a diventare il titolare fisso. Con Florenzi recuperato dall’infortunio il brasiliano sembrerebbe ai margini della rosa ed è molto probabile che parta.

