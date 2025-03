Milan, concorrenza Juve per un obiettivo di mercato: Giuntoli punta l’ex Inter

Derby di mercato infuocato: la Juventus sfida il Milan per un obiettivo chiave. L’ex Inter nel mirino di Giuntoli, colpo di scena in arrivo?

Il Milan si prepara a un’estate di cambiamenti, con l’obiettivo di rinforzare una rosa che mostra ancora lacune da colmare. Tra le priorità del club rossonero c’è il reparto di centrocampo, dove si punta a inserire un giocatore giovane, talentuoso e preferibilmente italiano, in linea con la filosofia di costruire una squadra competitiva e identitaria. Dopo una stagione altalenante, la dirigenza milanista, guidata da Geoffrey Moncada, sembra decisa a investire su un profilo che possa garantire freschezza e dinamismo, soprattutto considerando che alcuni elementi attuali potrebbero salutare a fine anno. L’estate 2025 si prospetta dunque come un momento cruciale per il futuro del Milan.

L’interessamento per Giovanni Fabbian

Tra i nomi sul taccuino del Milan spicca quello di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 attualmente in forza al Bologna. Il giovane italiano, cresciuto nel vivaio dell’Inter, sta vivendo una stagione positiva sotto la guida di Vincenzo Italiano, mostrando qualità tecniche e fisiche che lo rendono un prospetto interessante. Secondo indiscrezioni, gli osservatori rossoneri lo seguono da mesi, apprezzandone la versatilità e il potenziale ancora inespresso. Il Milan vede in lui un’alternativa più economica rispetto ad altri obiettivi, come Samuele Ricci del Torino, e potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il Bologna – già consolidati da operazioni come il prestito di Calabria – per intavolare una trattativa. Fabbian, con un salario di circa 400mila euro netti, rappresenta un investimento abbordabile e futuribile.

La concorrenza della Juventus e la clausola dell’Inter

La strada per arrivare a Fabbian, però, non è priva di ostacoli. Nelle ultime settimane si è fatto avanti anche l’interesse della Juventus, sempre attenta ai talenti emergenti del calcio italiano. I bianconeri potrebbero inserirsi nella corsa, complicando i piani del Milan. A pesare sulla situazione c’è poi la posizione dell’Inter, che nel 2023 ha venduto Fabbian al Bologna per 5 milioni, inserendo una clausola di recompra da 12 milioni valida a partire dall’estate 2025. Se i nerazzurri decidessero di esercitarla, avrebbero la priorità sul giocatore, vanificando gli sforzi delle rivali. La partita per Fabbian si giocherà nei prossimi mesi, tra strategie di mercato e decisioni cruciali.

Leggi l’articolo completo Milan, concorrenza Juve per un obiettivo di mercato: Giuntoli punta l’ex Inter, su Notizie Milan.