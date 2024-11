I nerazzurri sono alla ricerca di un sostituto di Stefan De Vrij che probabilmente verrà lasciato andare a contratto scaduto. Nel mondo frenetico del calcio moderno, dove la ricerca di nuovi talenti si intreccia con strategie di mercato sempre più affinate, l’Inter si distingue per un interesse particolare verso profili giovani e promettenti. La direzione intrapresa dal club nerazzurro si focalizza sulla trasformazione della propria linea difensiva, con l’obiettivo di forgiare un reparto in grado di garantire solidità a lungo termine. La situazione L’Inter si trova in un momento di riflessione riguardante la propria retroguardia. Con Francesco Acerbi legato al club fino al 2026, la situazione di Stefan de Vrij appare invece più incerta, con il giocatore olandese che sembra avvicinarsi sempre di più al momento dell’addio. Il diktat Questo costringe i nerazzurri a guardarsi intorno, seguendo le direttive della nuova proprietà Oaktree che predilige l’acquisto di giovani talenti a […]

