La strategia comunicativa di tutto il club, giocatori, staff tecnico e dirigenti, va in una sola direzione: l’obiettivo è la seconda stella.

L’Inter non si nasconde, sin da quando è iniziato il ritiro, quasi un mese fa, è stato dichiarato che l’obiettivo è vincere lo Scudetto; persino uno sempre piuttosto cauto come Simone Inzaghi lo ha ammesso. La Gazzetta dello Sport sostiene che nonostante le partenze illustri e la differente capacità di spesa della proprietà rispetto al passato, i dirigenti stanno operando per quello scopo.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

Ogni cessione verrà rimpiazzata e poi toccherà al campo dire se l’Inter ha operato bene o male; i nerazzurri vincono trofei da 3 anni anche se lo Scudetto manca da 2 stagioni. Questo però non vuol dire che le altre competizioni verranno trascurate, d’altronde il calendario non sarà compresso come nella passata stagione e si spera che la rosa sia ancora più profonda rispetto al passato.

