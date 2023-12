Amadou Sarr, centravanti di lusso dell’Inter Primavera, sarà presente al match di domani della prima squadra contro il Lecce

Amadou Sarr è l’assente di rilievo nella partita di campionato Primavera tra Lecce e Inter, in corso in questo momento.

Il motivo è facilmente spiegabile: considerando la probabile indisponibilità di Lautaro Martinez per l’incontro di domani contro il Lecce, Simone Inzaghi ha preso la decisione di far partecipare il promettente giocatore classe 2004 con la prima squadra.

In questo modo, il tecnico nerazzurro ha completato il reparto offensivo, affiancando Marcus Thuram, Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, quest’ultimo pronto a tornare in campo dopo le ultime partite in cui è stato assente.

