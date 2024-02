L’obiettivo primario dei nerazzurri è e resta il campionato ma per quanto visto nelle ultime giornate ci si può impegnare a fondo in più di una competizione.

L’Inter sta dimostrando in questa stagione una continuità mai vista sotto la gestione Inzaghi: moltissimi anche in società ritengono che la squadra sta facendo tesoro dello straordinario ed inaspettato cammino in Champions League della passata stagione.

Gli ostacoli del doppio impegno

Ad inizio stagione tutti all’interno del club sottolineavano pubblicamente come l’obiettivo fosse lo Scudetto, il tutto dopo un’annata, la scorsa, molto deludente in Serie A. La massima competizione europea, anche se nessuno lo ammetteva e mai giustamente lo farà, inconsciamente poteva essere vista come un qualcosa di secondo piano, quasi un intralcio. Lo testimoniano anche alcune scelte di Inzaghi: turnover massiccio a Lisbona e qualche rotazione nella gara decisiva per il primo posto nel girone che infatti non è stato vinto. Ora invece dopo un inizio 2024 questa visione potrebbe cambiare: mancano 8 giorni all’andata degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid e i nerazzurri sembrano paradossalmente ancora più sicuri di sé.

I punti di forza

La Gazzetta dello Sport sottolinea i diversi aspetti in cui è migliorata l’Inter per sostenere la tesi che il gruppo èp abbastanza forte per affrontare al massimo entrambe le competizioni. La squadra è matura nel senso che sa quando attaccare, quando difendere e quando andare a vincere la singola partita. Non c’è più la Lautaro-dipendenza visto che le poche volte in cui l’argentino non segna i nerazzurri ne vengono a capo lo stesso. La difesa, infine, è la migliore dei top 5 campionati europei per numero di goal subiti. Insomma adesso sta ad Inzaghi gestire il doppio impegno nel modo migliore: non sarà semplice.

