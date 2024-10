I nerazzurri potrebbero perdere l’esterno destro olandese anche dopo il rinnovo (annunciato oggi da Inzaghi) e starebbero monitorando eventuali sostituti. L’Inter nonostante la stagione sia appena iniziata non smette di guardare al futuro, cercando di rafforzare le proprie fila con un colpo che potrebbe ricordare il già celebre acquisto di Maicon dal Monaco nel lontano 2006. Un’operazione calcistica che riprende i fasti del passato, con l’intenzione di rinforzare una fascia che da anni cerca un giocatore all’altezza della leggenda brasiliana. L’ascesa del brasiliano e le difficoltà del post All’epoca l’acquisto del Colosso fu quasi oscurato dagli arrivi di Vieira, Ibrahimovic, e altri. Maicon, tuttavia, si è trasformato in un vero e proprio simbolo per l’Inter, contribuendo in modo cruciale ai successi della squadra, inclusa la memorabile stagione del Triplete. Dopo la sua partenza, l’Inter ha navigato in acque turbolente per quanto riguarda la posizione del terzino destro, con difficoltà nel […]

