I nerazzurri hanno bisogno di un vice-Dumfries dopo che Raoul Bellanova ha accettato di trasferirsi in granata.

Wilfried Singo è tornato d’attualità in casa Inter anche se al momento non c’è ancora una trattativa col Torino. L’Inter voleva riscattare Bellanova ma a condizioni diverse da quelle concordate l’anno scorso; il Torino non era d’accordo e lo ha strappato al Cagliari.

Raoul Bellanova

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà quindi ha chiarito che i nerazzurri possono imbastire una trattativa per l’ivoriano: “Singo è un giocatore che piaceva già l’estate scorsa all’Inter. Il Torino ha preso Bellanova, Singo non ha rinnovato ed è in scadenza nel giugno 2025. Era legato al futuro di Dumfries, ma più avanti potrebbe comunque essere una soluzione per l’Inter, che dovrà prendere un esterno destro al posto di Bellanova“.

