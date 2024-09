Non saranno in molti a partire per le rispettive nazionali: questa volta il tecnico nerazzurro potrà lavorare con più serenità.

Durante le pause determinate dalle soste internazionali, la squadra dell’Inter vede solitamente ridursi il proprio organico a causa degli impegni dei giocatori con le rispettive nazionali. Tuttavia, questa volta c’è un cambiamento significativo per i nerazzurri e il loro mister che potrà giovarsi di un gruppo più ampio da allenare e preparare per le sfide imminenti che attendono la squadra al termine della pausa.

Un organico più ricco

Le differenze rispetto alle pause internazionali precedenti si annunciano significative, offrendo ad Inzaghi e al suo staff maggiori opportunità di lavorare con un gruppo più consistente di giocatori. Tra i nomi di spicco che rimarranno ad Appiano Gentile, figurano Sommer, che ha annunciato l’addio alla nazionale svizzera, e Nicolò Barella, che approfitterà di questo intervallo per sottoporsi a un intervento chirurgico al naso. Altri come Pavard, Darmian, Acerbi, e De Vrij resteranno a disposizione per consolidare la fase difensiva.

Gli acciaccati

Inoltre, ci sono attenzioni particolari per Bastoni e Calhanoglu, usciti con acciacchi dall’ultima gara. Come riporta Tuttosport, entrambi partiranno per le rispettive nazionali e saranno monitorati attentamente nei ritiri da Spalletti e Montella: si pensa infatti che i loro problemi non siano nulla di grave.

I giocatori in partenza

Nonostante il gruppo più numeroso a disposizione di Inzaghi, alcuni importanti giocatori si allontaneranno comunque per rappresentare le rispettive nazionali. Tra questi Lautaro Martinez per l’Argentina, Denzel Dumfries per l’Olanda, e Marcus Thuram per la Francia. Anche altri come Zielinski, Asllani, Taremi, Arnautovic, Dimarco e Frattesi hanno ricevuto la convocazione dai loro paesi.

