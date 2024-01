I dirigenti nerazzurri ci avevano visto giusto e ora anche le altre squadre si stanno accorgendo del talento dell’argentino.

Sono bastati pochi mesi da titolare in Serie A a Valentin Carboni per attirare le attenzioni di squadre da mezza Europa: e pensare che nei primi mesi di stagione l’argentino non ha quasi visto il campo.

L’esplosione e le prime offerte

L’ex Primavera dell’Inter è in prestito secco al Monza e da quando Palladino lo ha lanciato nella mischia ha sempre ben figurato tanto che ormai difficilmente esce dalla formazione titolare. Il classe 2005 ha realizzato 2 goal e 3 assist finora in 16 presenze e sono arrivate anche le prime proposte ai nerazzurri. Il West Ham ha offerto 14 milioni mentre ieri la Fiorentina si è spinta fino a 20, cifra che la scorsa estate bastò ai nerazzurri per lasciar partire il suo ex compagno Casadei in direzione Chelsea. Marotta e Ausilio hanno rifiutato senza pensarci entrambe le offerte: la fiducia nel ragazzo è tanta e secondo Tuttosport, salvo cambiamenti societari, l’Inter non si siederebbe a trattare per meno di 35 milioni.

Agenti in sede

Ha fatto notizia il fatto che ieri nel quartier generale nerazzurro fossero presenti alcuni dei membri del suo entourage: l’Inter probabilmente sta iniziando a pianificare il rinnovo di contratto. Carboni guadagna meno di 500 mila euro a stagione, sicuramente ci sarà un aumento. È ancora presto per prevedere cosa accadrà la prossima stagione: due le ipotesi, prestito secco, come quest’anno, oppure promozione fissa in Prima Squadra.

