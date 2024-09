I nerazzurri purtroppo dovranno fare i conti con la carta d’identità dell’armeno: i dirigenti sono soliti agire per tempo E sicuramente saranno pensando ad una soluzione.

L’Inter è molto contenta del rendimento di Henrikh Mkhitaryan e non potrebbe essere altrimenti. La società meneghina, con un occhio sempre attento alle prospettive future, ha già iniziato a sondare il terreno per trovare un degno sostituto che possa apportare nuova linfa al centrocampo della squadra visto che l’ex Roma ha 35 anni.

Il salto di qualità

L’armeno è sempre stato un calciatore di alto livello ma, dopo essersi distinto in diversi club europei, tra cui il Manchester United e la Roma, ha trovato all’Inter una continuità di prestazioni mai vista prima. In nerazzurro è diventato un pezzo insostituibile del puzzle nerazzurro, tanto da rendere difficile pensare a un suo sostituto nel cuore del 3-5-2 di Inzaghi.

Henrikh Mkhitaryan

La ricerca di un erede

Nonostante l’importanza di Mkhitaryan, l’avanzare dell’età e la naturale evoluzione delle squadre portano la dirigenza a guardarsi intorno in cerca di un giovane talento che possa raccoglierne l’eredità. Secondo Inter Live i nerazzurri hanno messo gli occhi su un giovane promettente della Premier League, che potrebbe arrivare a Milano già nell’estate del 2025.

L’obiettivo

Il giovane talento che ha catturato l’attenzione dell’Inter è Jacob Ramsey, centrocampista dell’Aston Villa che, nonostante la giovane età, ha già mostrato qualità tecniche che ne fanno un candidato ideale per il futuro nerazzurro. Ramsey, che in effetti ha perso il posto da titolare in questa stagione, potrebbe scegliere di cambiare squadra. L’Inter considera Ramsey un investimento strategico anche per una possibile plusvalenza futura. Con un contratto che lo lega all’Aston Villa fino al 2027 e una valutazione di circa 35 milioni di euro, l’affare però non sembra semplice. Tuttavia, l’Inter potrebbe cercare di negoziare includendo contropartite tecniche per abbattere il costo dell’operazione.

