I due attaccanti titolari indirizzano la gara verso la squadra di Inzaghi e Calhanoglu arrotonda il punteggio nel finale.

Le due squadre si studiano in avvio di match, il Torino come prevedibile gioca uomo su su uomo e questo fa sì che le occasioni da goal siano poche. Ci prova De Vrij di testa intorno al quarto d’ora con palla che termina molto alta; poco dopo il destro a giro di Thuram viene bloccato facilmente da Milinkovic-Savic. Alla mezz’ora circa la punizione di Calhanoglu esce di poco a lato; poco dopo Ricci sfrutta un corridoio centrale per calciare verso Sommer che blocca. Il portiere elvetico si deve impegnare molto sul mancino di Seck; il Torino cresce ancora, Bellanova crossa per Pellegri la cui incornata viene neutralizzata del portiere nerazzurro. Si va a riposo sullo 0-0.

esultanza gol Lautaro Martinez

La ripresa inizia allo stesso modo con cui è finita la prima frazione ovvero coi padroni di casa in avanti: il destro di Ricci finisce in curva. Inzaghi mette mano ai cambi e ottiene subito grandi risposte: al 59’ Dumfries crossa basso per Thuram che segna con un destro di precisione. 8 minuti dopo Lautaro raddoppia di testa/spalla in seguito al corner di Calhanoglu ed alla sponda di Acerbi. Poco dopo Thuram si invola verso la porta avversaria ma si incarta davanti a Milinkovic-Savic. Al 93′ Mkhitaryan si conquista il calcio di rigore poi trasformato da Calhanoglu; Inter batte Torino 3-0.

L’articolo L’Inter riparte sotto il segno della Thu-La proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG