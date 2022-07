Ieri i nerazzurri a Cesena hanno disputato la quarta amichevole precampionato dopo quelle con Lugano, Monaco e Lens.

Simone Inzaghi schiera una formazione non lontana da quella che sarà la titolare, in porta gioca Onana mentre a sinistra non c’è Gosens che è in via di recupero da un affaticamento. L’Inter gioca bene per larghi tratti del primo tempo ma va sotto 0-2 dopo essersi divorata diversi goal con Lukaku e Dimarco: urge lavorare sulla difesa e su Stefan De Vrij.

Nicolo Barella

Lacazette e Cherki sono gli autori delle due reti dei francesi ma i nerazzurri crescono alla distanza e pareggiano grazie alle marcature di Lukaku e Barella. Quest’ultima giunge al termine di una bella azione aperta da Dumfries, costruita dall’apertura d’esterno di Lautaro e chiusa da un delizioso pallonetto dell’ex Cagliari. Finisce dunque 2-2 contro un avversario più avanti nella preparazione.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG