I nerazzurri hanno un principio di accordo col giocatore per l’estate ma i bianconeri lo vorrebbero acquistare ora.

Si infiamma la corsa a Tiago Djaló: giocatore da molti mesi sul taccuino dei dirigenti dell’Inter entrato ora prepotentemente tra gli obiettivi della Juventus.

La situazione

Si tratta di un difensore centrale portoghese che può fare il braccetto ed anche il terzino: non gioca da marzo scorso per la rottura del legamento crociato del ginocchio e per il fatto che ha annunciato di non voler rinnovare il contratto in scadenza con il Lille. I nerazzurri valutarono il suo acquisto anche un anno fa quando sembrava che Skriniar potesse andare a Parigi in anticipo di 6 mesi. Djaló inoltre è già stato in Italia avendo militato per 6 mesi nella Primavera del Milan: i rossoneri lo cedettero nella trattativa che portò Leao a Milano.

Allegri Massimiliano

L’inserimento

L’Inter non lo ha mai perso di vista e si era portata avanti per un acquisto a luglio a parametro zero: il giocatore dava anche l’idea di poter accettare la proposta di contratto di Marotta e Ausilio. Tuttavia, come riporta Sky Sport, nelle ultime ore la Juventus sta provando un vero e proprio sgambetto: se il trasferimento avvenisse a giugno il portoghese molto probabilmente andrebbe all’Inter. I bianconeri stanno invece pensando seriamente di comprarlo in questa sessione di mercato, con il benestare ovvio del Lille che così guadagnerebbe qualche milione dalla cessione.

