I nerazzurri fanno un sol boccone degli scaligeri annichilendoli dopo un primo tempo ai limiti della perfezione. Nella giornata di ieri, l’Inter ha dato prova di una prestazione straordinaria e memorabile, dominando con una superiorità schiacciante gli avversari dell’Hellas Verona in una partita che ha riportato alla mente gesta sportive che non si vedevano da decenni. La Gazzetta dello Sport va a esplorare più da vicino quanto accaduto sul campo del Bentegodi, sviscerando i momenti chiave e le statistiche che hanno segnato questo importante incontro. Prima frazione da incorniciare La squadra di Inzaghi ha messo in mostra una forza offensiva praticamente incontenibile fin dai primi minuti di gioco. L’Inter ha infatti impresso la propria superiorità realizzando ben cinque reti prima dell’intervallo, un risultato che ha fatto storcere il naso non poco alla formazione avversaria. La rapidità e l’efficacia con cui gli interisti hanno costruito e finalizzato le azioni hanno trasmesso […]

Leggi l’articolo completo L’Inter riscrive la storia al Bentegodi, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG