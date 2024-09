I nerazzurri hanno battuto l’Udinese e possono gioire anche per l’interruzione del digiuno del proprio uomo più rappresentativo. L’Inter ha la meglio dell’Udinese alla Bluenergy Arena: prestazione da ricordare per Lautaro Martinez, che con una doppietta decisiva ha conquistato il titolo di Player of The Match. Le parole del capitano nerazzurro a DAZN al termine della partita non solo evidenziano l’importanza della vittoria ma svelano anche la determinazione e l’impegno che stanno dietro al successo. Il ritorno alla vittoria Dopo un periodo turbolento, segnato da risultati altalenanti, l’Inter si è trovata di fronte alla necessità impellente di riconquistare terreno nella lotta per le posizioni di vertice in Serie A. Lautaro sottolinea l’importanza di tornare alla vittoria, specialmente dopo il peso emotivo del derby. “Abbiamo lavorato tanto e parlato meno“, afferma il capitano nerazzurro, ponendo l’accento sull’approccio pragmatico adottato dalla squadra per superare i momenti di difficoltà. Il valore del goal […]

