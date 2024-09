Il difensore dell’Inter Yann Bisseck è tornato a giocare titolare nella sfida che oggi pomeriggio i suoi hanno vinto 3-2. Oltre a Simone Inzaghi anche Yann Aurel Bisseck ha parlato di Udinese-Inter in conferenza stampa. “Non è mai facile dopo che perdi un big match, specie quando perdi contro un avversario così importante. Ma credo che però non bisogna pensarci troppo, eravamo arrabbiati ma ci siamo messi a lavorare, tutti focalizzati su quello. Volevamo venire a vincere questa gara. l’Udinese era un avversario difficile da superare, sapevamo che non sarebbe stato facile. Abbiamo fatto una buona gara, specie nel primo tempo. Abbiamo portato a casa tre punti per andare avanti e va bene così”. Sui tanti goal subiti “Onestamente penso che l’anno scorso è stato talmente bello che non penso sia corretto definirlo la norma. Perché l’anno scorso abbiamo giocato in maniera eccezionale. Ci sono situazioni che in campo possono capitare, ad esempio […]

