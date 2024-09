Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è consapevole che c’è qualcosa da correggere in fase difensiva ma dalla sue dichiarazioni traspare quasi solo contentezza. Simone Inzaghi commenta con soddisfazione la vittoria di Udine a DAZN; ecco le sue parole. “I ragazzi sono stati fantastici, ho fatto i complimenti perché siamo venuti su un campo difficile contro l’Udinese che ha raccolto 10 punti ed è una buona squadra”. Sulla partita “Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, l’unica pecca è non aver segnato di più avendo avuto quattro occasioni nitide. Poi abbiamo subito gol su una respinta dove dovevamo pulire meglio l’area ed evitare il cross, ma non abbiamo perso concentrazione e abbiamo fatto un secondo tempo come il primo. Abbiamo fatto tre gol ma andava fatto qualche gol in più, perché poi succede che loro sono entrati due volte in area e abbiamo preso due gol senza che Sommer, bravissimo nella gestione, […]

Leggi l’articolo completo Udinese-Inter: Inzaghi è molto soddisfatto nonostante gli errori difensivi, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG