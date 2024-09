L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic analizza le due facce della gara di oggi. Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa della sconfitta della sua Udinese contro l’Inter. “Abbiamo perso, questo è il risultato, una faccia della medaglia“. Il rammarico “Non abbiamo ottenuto i tre punti, sapevamo il calibro della squadra che affrontavamo e che contro queste squadre gli errori vengono puniti, non si può subire un gol nel primo minuto di gioco”. Sui nerazzurri e sulla partita in generale “L’Inter è una squadra straordinaria ma abbiamo preso gol evitabili, dobbiamo trarre insegnamenti da questa situazione, ci lascia un po’ di amaro in bocca questo. Penso sia stata una bella partita anche per i tifosi. Entrambe le squadre giocavano in avanti, purtroppo non abbiamo fatto punti, ma ho visto diverse cose positive, ho visto che i miei giocatori hanno attuato diverse cose provate in allenamento, abbiamo una squadra nuova con molti giocatori che […]

