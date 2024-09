I nerazzurri tornano alla vittoria dopo una settimana complicata anche se tutt’oggi ci sono state diverse cose da correggere: ecco le pagelle. SOMMER 6: non può nulla sulle 2 reti dell’Udinese, inoperoso per il resto della gara. BISSECK 5: marca decisamente da lontano Kabasele che pareggia, un film purtroppo già visto. Palla al piede ha grande personalità ma c’è bisogno di più attenzione in marcatura. ACERBI 6: annulla Davis lasciandogli solo le briciole, attorno all’ora di gioco mura una conclusione pericolosa di Zarraga ma alla fine anche lui si distrae. Nel finale, è grave l’errore sul goal di Lucca. BASTONI 6,5: ottima la chiusura su Davis a metà primo tempo, rischia però la frittata a pochi minuti dall’intervallo regalando palla all’attaccante bianconero. In generale, prova positiva la sua. (Dal 75’ DE VRIJ s. v.). DARMIAN 6: l’assistman che non ti aspetti, imbecca Frattesi con una verticalizzazione da trequartista. Spreca una […]

