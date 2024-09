I nerazzurri hanno conquistato solo 2 vittorie nelle prime 5 giornate di campionato ma in Europa le cose vanno molto diversamente. L’intensità del calendario calcistico sta sollecitando le energie e la resistenza dei giocatori di club d’elite come l’Inter. Massimo Orlando, ex calciatore, su TMW Radio ha recentemente espresso preoccupazioni sulla frenetica agenda delle partite, mettendo in luce la pressione fisica e mentale a cui sono sottoposti gli atleti. L’ex centrocampista si focalizza anche sull’attuale momento dei nerazzurri. La situazione Dopo una sconfitta nel derby, l’esigenza di una vittoria immediata contro l’Udinese diviene fondamentale per evitare quello che molti potrebbero etichettare come una crisi. Orlando sottolinea come, nonostante un passo falso, l’Inter abbia dimostrato a Manchester di essere ancora una delle squadre più forti. Tuttavia, i nerazzurri evidenziano una vulnerabilità nell’equilibrio del gruppo per via delle recenti incertezze. La crisi del capitano Orlando difende Lautaro Martinez dalle critiche, sostenendo che […]

