I nerazzurri oggi sono di scena ad Udine dove gioca un loro obiettivo di mercato. L’Inter si trova di fronte alla necessità di ringiovanire la propria rosa, in particolar modo nel reparto difensivo. Con i contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij in scadenza e in bilico tra il rinnovo e l’addio, la dirigenza nerazzurra ha già messo gli occhi su diversi obiettivi per il ruolo di difensore centrale. Tra questi Jaka Bijol sembra essere la scelta preferita, data la sua esperienza nella Serie A e le sue ottime prestazioni con la maglia dell’Udinese. Il profilo Lo sloveno piace per il fatto che ha dimostrato di saper giocare bene nella difesa a 3 e anche per le tante presenze con la sua nazionale. La situazione La trattativa con l’Udinese non si presenta senza i ostacoli. Il valore di Bijol è in ascesa e potrebbe raggiungere cifre intorno ai 30 […]

