I nerazzurri avevano messo in conto di guadagnare diverse decine di milioni per la sola partecipazione al Mondiale per Club. Il consiglio di amministrazione dell’Inter ha portato una ventata di ottimismo con l’approvazione del bilancio per l’anno fiscale 2023/2024, che ha mostrato un fatturato stabile di 473 milioni di euro ed una significativa riduzione delle perdite. Tuttavia, quest’atmosfera positiva è velata da preoccupazioni legate al Mondiale per Club del 2025, un evento dal quale il club si aspetta(va) notevoli entrate economiche. L’incertezza Il cuore della tensione risiede nella mancanza di accordi per i diritti televisivi del Mondiale per Club, un fattore che mette a rischio la realizzazione stessa dell’evento. Dopo il fallimento dei negoziati con Apple per la trasmissione del torneo, la situazione si presenta complessa e con poche soluzioni a vista. L’assenza di una copertura televisiva minaccia direttamente i finanziamenti necessari per la realizzazione del torneo, e di conseguenza, […]

