La formazione bianconera finora si è rivelata una delle sorprese del campionato ed infatti ha anche più punti dei nerazzurri. In vista della sfida di oggi pomeriggio alle 15 contro l’Inter, l’Udinese si trova a dover affrontare significative defezioni nel suo organico. La compagine guidata da Runjaic deve fare i conti con assenze importanti che potrebbero incidere sul rendimento della squadra in campo. Tra queste, spicca l’indisponibilità di giocatori chiave come l’ex Alexis Sanchez, Payero e Lautaro Giannetti, quest’ultimo in fase di recupero ma non ancora pronto per il ritorno. Le speranze di recupero Nonostante le difficoltà, l’Udinese guarda con ottimismo ai possibili rientri di Kristensen e Kamara, sebbene la loro condizione fisica non permetta un utilizzo dal primo minuto. Runjaic in conferenza stampa si è mostrato piuttosto prudente riguardo al loro impiego in campo, evidenziando come la priorità sia evitare ricadute. La probabile Per fronteggiare l’Inter, l’Udinese dovrebbe optare […]

