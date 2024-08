I nerazzurri secondo fonti francesi sarebbero tornati alla carica per il giovane difensore: Oaktree sembra disposto ad investire.

L’Inter si trova alla ricerca di un giocatore capace di ricoprire il ruolo di vice Bastoni nella difesa a 3 nerazzurra, dopo il lungo stop a cui è corretto Buchanan.

L’obiettivo

Secondo il giornalista francese Santi Aouna di Foot Mercato l’Inter avrebbe posato gli occhi su Nathan Zézé, giovane promessa del Nantes, già accostato al club milanese nelle scorse settimane.

Alessandro Bastoni

Una trattativa complessa

Il percorso per portare il difensore in nerazzurro si presenta tutt’altro che semplice. La società si sarebbe avvicinata al Nantes con un’offerta di circa 15 milioni di euro, inclusi bonus, che però non ha soddisfatto le richieste del club francese. Il Nantes, infatti, valuta il suo giocatore 20 milioni di euro, ponendo una distanza non indifferente tra domanda e offerta.

Gli scenari

Un ulteriore elemento che aggiunge suspense alla vicenda è rappresentato dall’interesse di alcuni club della Premier League per il giovane difensore. Questa potenziale concorrenza, pur non essendo ancora cristallizzata in offerte ufficiali, rappresenta una minaccia per l’Inter nel suo tentativo di aggiudicarsi il giocatore. La Premier League potrebbe attrarre Zézé e costringere Marotta e Ausilio a rivedere i propri piani.

La situazione

Il mercato dell’Inter al momento è bloccato dalla situazioni di Correa ed Arnautovic: il club cerca di facilitare le loro uscite per risparmiare i loro ricchi ingaggi. Non è chiaro poi, qualora ci fossero queste due cessioni, quale sia la priorità della dirigenza: in teoria servirebbe un quinto attaccante e, come detto, un braccetto mancino. C’è però da dire che Buchanan potrebbe anche accelerare il recupero e tornare ad ottobre, “restituendo” Carlos Augusto al ruolo di vice-Bastoni.

