Roma Inter ha visto il trionfo dei nerazzurri in campo, il club esulta anche sui social e scrive ad Amadeus per il Festival di Sanremo

Dopo i festeggiamenti in campo incominciato quelli sui social. Roma-Inter ha consacrato (qualora ce ne fosse il bisogno) ancora una volta tutte le capacità e le migliori prerogative del club nerazzurro. Da notare come sul proprio profilo Instagram il club nerazzurro abbia voluto “scrivere” direttamente al Presentatore del Festival di Sanremo Amadeus (dichiarato tifoso meneghino). Insomma, una vena ironica che trasmette l’entusiasmo per un trionfo a dir poco spettacolare.

INTER AD AMADEUS – «Not bad that pre-final show, right Amadeus? (Non male quello spettacolo pre-finale, vero Amadeus?, ndr)».

L’articolo L’Inter scrive ad Amadeus: «Prima del Festival di Sanremo…» proviene da Inter News 24.

