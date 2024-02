I nerazzurri riescono a tornare in partita dopo un brutto tempo molto deludente: le pagelle della gara con la Roma.

SOMMER 7: sollecitato da El Shaarawy dopo neanche un minuto risponde presente, non può nulla sul colpo di testa di Mancini. Beffato dal linguaggio del corpo di El Shaarawy che suggerisce una traiettoria diversa da quella che lo infila in occasione del 2-1. Si supera quando neutralizza Lukaku con un’uscita bassa pulitissima.

PAVARD 5,5: si perde Mancini che segna l’1-1 mentre sulla seconda rete giallorossa é preso in mezzo da due avversari e può far poco. Prova a farsi perdonare con un gran destro che finisce sul montante. Dopo gli elogi, il ritorno, seppur in parte sfortunato, sulla terra.

ACERBI 6,5: segna il primo goal del match e limita molto bene Lukaku. Esce per un problema muscolare. (Dal 63’ DE VRIJ 6,5: estremamente prezioso nel finale quando nell’affrontare gli attaccanti avversari bada sempre al sodo).

BASTONI 7: mai in affanno, nemmeno nel finale quando si affida alla sua tecnica per gestire palloni “delicati”. In pieno recupero ha la forza di segnare la rete del poker.

DARMIAN 6,5: difende bene, realizza l’assist del 2-2 ma poi non è perfetto nei cross successivi. (Dal 74’ DUMFRIES s. v.).

BARELLA 6,5 il più attivo della mediana nel primo tempo ma da un suo passaggio sbagliato nasce la rete di El Shaarawy. Nella ripresa sale molto di livello e torna ai suoi standard.

CALHANOGLU 6: per colpa del pressing romanista e del campo allagato non riesce a svolgere le sue normali mansioni da regista e anzi perde qualche pallone di troppo. Capisce che non è una gran giornata e allora si limita a interdire, cosa che comunque sa fare molto bene.

MKHITARYAN 7: soffre nel primo tempo, sale in cattedra ad inizio ripresa con un traversone sontuoso che porta all’autorete di Angelino. Da allora in poi non sbaglia più un pallone.

DIMARCO 6,5: mostra sin da subito di avere il sinistro caldo per i cross ma non per i tiri, propizia la rete di Acerbi con uno dei suoi cross velenosi. (Dal 74’ CARLOS AUGUSTO s. v.).

THURAM 7: poco più di un fantasma nei primi 45 minuti, segna il 2-2 e propizia l’autogoal di Angelino appena uscito dagli spogliatoi per l’intervallo. (Dall’87’ ALEXIS SANCHEZ s. v.).

LAUTARO MARTINEZ 6: tocca pochissimi palloni ed è raramente nel vivo del gioco nel primo tempo, meglio nella ripresa quando si sbatte molto e dialoga molto con i compagni. (Dal 74’ ARNAUTOVIC 6,5: riesce ad incidere con un assist delizioso nel finale, quello che manda in porta Bastoni).

FARRIS 6,5: i ragazzi giocano molto male nei primi 45 minuti ma riescono comunque a restare in partita. All’intervallo scendono in campo i mister (Inzaghi ha videochiamato) che svegliano la squadra. Vittoria molto importante per l’andamento della gara.

