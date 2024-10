I nerazzurri stasera si troveranno di fronte la formazione granata che ha messo molto in difficoltà il Milan a San Siro. L’Inter è pronta per affrontare il Torino: la gara si giocherà stasera a San Siro e sarà l’ultima prima della seconda pausa per gli incontri delle nazionali. Inzaghi quasi sicuramente si affiderà ad un 11 che si avvicina molto alla formazione migliore possibile: in regia è praticamente certo l’utilizzo dal primo minuto di Hakan Calhanoglu. La certezza La capacità del turco di influenzare il gioco non si limita ai suoi goal, ma risiede anche nella sua abilità di dirigere il centrocampo, elemento su cui conta fortemente mister Inzaghi. Quello dell’Inter è un gioco che gira intorno al turco, con i successi della squadra spesso legati alla sua forma fisica e alle sue prestazioni. L’anima dell’Inter Riconosciuto come l’anima dello stile di gioco dei campioni d’Italia, Calhanoglu sta dimostrando di […]

