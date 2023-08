Dopo gli arrivi di Audero e Samardzic non si registrano invece passi avanti per l’attacco e la difesa, le due grosse lacune della rosa nerazzurra.

Sono giorni convulsi questi in casa Inter per quel che riguarda il mercato: i dirigenti dispongono ancora di buona parte del tesoretto ricavato dalle cessioni di Brozovic ed Onana ed hanno due lacune da colmare, il braccetto difensivo e l’attaccante centrale. Se prima si pensava che il grosso del budget sarebbe stato speso per il secondo, nelle ultime ore ciò non sembra più così scontato.

Mehdi Taremi

Come riporta Sky Sport infatti l’Inter sembra stare abbandonando la pista che porta a Folarin Balogun che costa sui 40 milioni, soldi che in teoria i nerazzurri avrebbero. Come obiettivi restano dunque Arnautovic come soluzione economica e Taremi come opzione più costosa; se si risparmia in attacco verrà investito di più in difesa, gli obiettivi sono Tomiyasu dell’Arsenal e Tanganga del Tottenham.

L’articolo L’Inter si allontana quasi definitivamente da Balogun; parte del tesoretto potrebbe essere investita in difesa proviene da Notizie Inter.

