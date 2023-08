Grande colpo dei nerazzurri che si assicurano l’ex campione del mondo per 30 milioni più 2 di bonus.

Simone Inzaghi avrà il sesto difensore: l’Inter si è assicurata Benjamin Pavard del Bayern Monaco che ha dimostrato di avere una volontà fortissima di giocare in Serie A: le parti si sono avvicinate sempre più negli ultimi giorni e Beppe Marotta ha a questo punto bleffato dicendo che l’affare non si sarebbe concluso oggi.

Giuseppe Marotta

Colmata oggi quindi la distanza tra domanda e offerta: come riferisce Sky Sport i nerazzurri hanno alzato l’offerta fino a 30 milioni più 2 di bonus. Si conta quindi di far fare le visite mediche al francese entro fine settimana. I tedeschi hanno comunque venduto bene un difensore che aveva il contratto in scadenza nel 2024; l’Inter ha l’erede di Milan Skriniar.

L’articolo L’Inter si assicura il difensore: fatta per Pavard proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG