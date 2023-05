I nerazzurri effettuano molto turnover ma giocano una gara attenta e gagliarda.

L’Inter gioca molto chiusa dietro in avvio di match anche se quando può ripartire non disdegna di farlo. Le prime due occasioni sono per Anguissa che calcia fuori di poco; al 42’ Gagliardini, ammonito in precedenza, eccede in pressing e viene espulso. L’Inter nonostante l’inferiorità numerica in pieno recupero va vicino alla rete ma Lukaku colpisce l’esterno della rete; si va a riposo sullo 0-0.

stadio Diego Armando Maradona

Nella ripresa Di Lorenzo sollecita Onana che devia in corner; i nerazzurri reggono fino al 67’ quando Anguissa riesce a bucare Onana in precedenza puntuale sul destro a giro di Kvaratskhelia. Nel finale l’Inter capisce che il Napoli può accusare stanchezza ed all’82’ Lukaku pareggia. 2 minuti dopo però Di Lorenzo con un gran sinistro gela i nerazzurri ed al 94′ Gaetano fissa il punteggio sul 3-1 finale.

