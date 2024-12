Archiviata la vittoria di ieri contro i ducali, è tempo per i nerazzurri di pensare alla Champions League: ecco perché anche oggi i giocatori si sono allenati. Nell’ambiente calcistico, il ritorno in campo di un giocatore dopo un periodo di assenza per infortunio è sempre un momento molto atteso sia dalla squadra che dai tifosi. Per quel che riguarda l’Inter, questo è il caso di Francesco Acerbi il cui percorso di recupero sta suscitando particolare interesse. Dopo l’ultima partita giocata contro il Parma, le novità sul suo stato fisico sono state oggetto di aggiornamenti. L’infortunio Il difensore centrale sta attraversando una stagione particolare dal punto di vista degli infortuni muscolari: l’ultimo è stato accusato un paio di partite dopo il suo rientro da uno stop precedente. Acerbi si è fermato al 15′ di Hellas Verona-Inter a causa di un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra. L’allenamento di oggi Il centrale […]

Leggi l’articolo completo L’Inter si è allenata, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Acerbi, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG