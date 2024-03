Al Dall’Ara al termine di una gara molto tattica il punteggio è di per 0-1 per i nerazzurri.

La prima chance è per l’Inter col tiro di Alexis Sanchez che non sorprende Skorupski sul suo palo. Al quarto d’ora il mancino di Darmian termina fuori di poco; a circa metà tempo Skorupski ipnotizza Barella che spreca una grossissima chance. Poco dopo la mezz’ora la botta violenta di Ferguson viene respinta in qualche modo da Sommer; quando sembra che il Bologna possa impensierire gli avversari Bisseck porta in vantaggio i suoi. Al 37’ Bastoni crossa per il tedesco che segna con uno splendido colpo di testa in tuffo; 1-0 per l’Inter al termine del primo tempo.

Marcus Thuram

Ad inizio ripresa Posh scaglia verso la porta di Sommer un diagonale che esce fuori di pochissimo; Bologna molto più aggressivo in questa fase. Ci prova anche Zirkzee con un destro che viene deviato in calcio d’angolo; successivamente è Freuler a respingere il destro del compagno olandese che sembrava ben indirizzato. Momento di massimo sforzo per i padroni di casa ma il destro rasoterra di Ferguson esce fuori; l’Inter prova a gestire il vantaggio senza osare in attacco. I nerazzurri perdono una palla sanguinosa davanti alla difesa ma Zirkzee ne approfitta solo in parte: respinge Sommer. Nel finale i rossoblù le provano tutte: alte le conclusioni dei neo-entrati Castro e Ndoye. Nessun tiro in porta per gli uomini di Inzaghi nella seconda frazione ma alla fine la gara termina 0-1: sono 3 punti preziosissimi in ottica Scudetto per l’Inter.

