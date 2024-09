I nerazzurri si godono le prestazioni di altissimo livello del francese grazie ad una straordinaria intuizione del direttore sportivo.

L’avventura di Marcus Thuram all’Inter è un continuo crescendo: già l’anno scorso aveva stupito enormemente considerato che si ritrovava a giocare in ruolo non del tutto suo al primo anno in Serie A. Confermarsi è ancora più difficile ma lui ci sta riuscendo in questa stagione: la partenza è a razzo, l’anno scorso non aveva mai realizzato doppiette mentre nelle prime 3 giornate di questa stagione ne ha fatte 2.

La metamorfosi

La transizione di Marcus Thuram da talento promettente a vero e proprio centravanti di rilievo non è avvenuta per caso. Fin da prima del suo arrivo all’Inter, era chiaro che Thuram aveva delle qualità straordinarie, capaci di farlo spiccare anche in una squadra ricca di talenti. Tuttavia, ciò che gli mancava, secondo molti osservatori, era quella dose di cattiveria sotto porta, quella capacità di realizzare i cosiddetti “goal sporchi” che distinguono i grandi attaccanti. Questo aspetto, com’è emerso dagli ultimi incontri, sembra essere stato colmato brillantemente dall’attaccante francese; lo dimostrano i due goal di rapina realizzati contro l’Atalanta.

Marcus Thuram

Il visionario

La crescita del francese, come ricorda TuttoSport, è frutto anche della visione lungimirante del direttore sportivo Piero Ausilio, che aveva previsto per lui un futuro da punta pura già durante il tempo trascorso al Borussia Mönchengladbach. Ausilio ha visto nel figlio d’arte il potenziale di un grande numero 9, nonostante lui fosse solito giocare come ala destra. Questa convinzione, probabilmente, ha giocato un ruolo cruciale nella decisione di Thuram di unirsi all’Inter; ricordiamo che su di lui c’era molto convintamente proprio il Milan. La sua trasformazione nel corso degli ultimi 14 mesi dimostra quanto sia stato accurato il giudizio di Ausilio e quanto Thuram abbia saputo interpretare al meglio il ruolo che gli è stato prospettato.

Il prossimo obiettivo

Nonostante gli evidenti progressi e la conferma del suo talento in Serie A, Marcus Thuram deve ancora dimostrare di poter essere altrettanto decisivo con la maglia della nazionale francese. È un passaggio importante per la sua carriera, forse quello decisivo.

