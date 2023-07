I nerazzurri molto probabilmente non scioglieranno a breve il nodo attaccante: la dirigenza vuole ponderare con calma la prossima mossa.

L’Inter continua a sondare il mercato alla ricerca di un attaccante ma le riflessioni di Marotta e Ausilio ormai da giorni sono ferme sui soliti noti. I due profili in pole rispetto agli altri sono Alvaro Morata e Folarin Balogun ma una decisione definitiva non verrà presa a stretto giro; possibile che il direttore sportivo abbia nei prossimi giorni un nuovo faccia a faccia con Inzaghi.

Alvaro Morata

Il tecnico preferirebbe lo spagnolo ma i costi sono troppo alti per la dirigenza; Sky Sport sottolinea che l’anglo-americano piace invece a molti nel club nonostante costi sui 40 milioni. Balogun ha chiarito di voler giocare e di non voler andare in prestito: quindi se non sarà possibile farlo all’Arsenal verrà ceduto. Si tratta di una punta centrale di 22 anni che in Francia al Reims nell’ultima stagione ha segnato in tutti modi.

L’articolo L’Inter si prende tutto il tempo per scegliere il prossimo attaccante; Balogun manda messaggi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG